Antalya'da kadın hentbol takımından Pınar Gültekin cinayetine pankartlı tepki

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor takımı, Kadınlar Hentbol Süper Lig hazırlıklarını Düzlerçamı Milli Parkı'ndaki Güver Uçurumu'nda sürdürüyor.



Oyuncuların antrenman sırasında, üzerinde Gültekin'in fotoğrafının yer aldığı ve "Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığını yüz karasıdır" yazılı bir pankart açıp, alkışlarla tepkilerini dile getirdiği aktarıldı.



Takım kaptanı Diğdem Hoşgör'ün ise kadına yönelik şiddeti kınayarak, "Artık kalbimizin dayanacağı bir acı kalmadı. Takım olarak 'Yeter artık!' diyoruz. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya yönelen şiddeti lanetliyoruz." ifadelerini kullandığı ifade edildi.



- Olay



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.



Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.



Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti.



Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.



