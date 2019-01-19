Spor Toto Süper Ligi'nin 18. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynayan Kayserispor'un daha üstün olduğu maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bulduğu fırsatlardan yararlanamayan Kayserispor, rakip kaleye 19 şut çekerken gol bulamadı. Ev sahibi Antalyaspor ise 90 dakikada sadece 1 şut çekebildi ve isabet sağlayamadı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. kez 0-0 berabere kaldı ve 28 puanla 8. sırada kaldı. Kayserispor ise 20 puanla 13. sırada kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
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Bulduğu fırsatlardan yararlanamayan Kayserispor, rakip kaleye 19 şut çekerken gol bulamadı. Ev sahibi Antalyaspor ise 90 dakikada sadece 1 şut çekebildi ve isabet sağlayamadı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. kez 0-0 berabere kaldı ve 28 puanla 8. sırada kaldı. Kayserispor ise 20 puanla 13. sırada kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
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