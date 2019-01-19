Spor Toto Süper Ligi'nin 18. haftasındaileAntalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynayan Kayserispor'un daha üstün olduğu maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve maçeşitlikle sona erdi.Bulduğu fırsatlardan yararlanamayan Kayserispor, rakip kaleyeçekerken gol bulamadı. Ev sahibi Antalyaspor ise 90 dakikada sadeceçekebildi ve isabet sağlayamadı.Bu sonucun ardından Antalyaspor, üst üste 2. kez 0-0 berabere kaldı ve 28 puanla 8. sırada kaldı. Kayserispor ise 20 puanla 13. sırada kaldı.Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.