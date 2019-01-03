"HIRSIZ BURAK" TEZAHÜRATI!

Beşiktaş yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafileyi, Antalya'da taraftarlar karşıladı.Futbolcular ve teknik heyete, takım otobüsüne geçerken, taraftarlar da siyah-beyazlı isimlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ancak Beşiktaş'a önümüzdeki günlerde imza atması beklenen Burak Yılmaz'a tepki gösterildi.Beşiktaşlı taraftarlar, "Hırsız Burak" diyerek, Burak Yılmaz'ın transferine tepki gösterdiler.Beşiktaş'ın 2012 yılında Galatasaray ile sahasında oynadığı maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle devam ederken, Burak Yılmaz yerde kalmış ve Galatasaray penaltı kazanmıştı. Penaltı golü sonrası 3-3 olan maç, bu skorla sona ermişti.O günden, bugüne kadar Burak Yılmaz'a tepki gösterenlerin çoğunluğu birçok kez Burak Yılmaz transferini karşı çıktı. Burak Yılmaz transferinin sadece resmiyete dökülmesi beklenirken, yapılan bu tezhaürat şok etkisi yarattı.