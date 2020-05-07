Antalya'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Antalya'da sokağa çıkma yasak olacak mı?

Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? sorusunun yanıtı resmen belli oldu. Antalya Valiliği açıkladı. Peki Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Antalya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Antalya Valiliği sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamaBakanlığın aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı gibi ülke olarak, Kovid-19 mücadelesinin birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını söyledi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği içerisinde başarılı bir mücadele verilerek, normalleşme sürecine girildiğini açıkladı. Vali Karaloğlu, Antalya'da 12 milyon 400 bin maske, 97 milyon 774 milyon TL nakdi yardım dağıtıldığını açıkladı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs sürecinde Antalya'da gelinen süreç, eczaneler ve vefa destek grupları aracılığıyla vatandaşa ulaştırılan maske ve yardımlarla ilgi bilgi paylaştı. Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamındaki sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Vali Münir Karaloğlu, Antalyalılara müjdeli de bir haber verdi.'Sevgili Antalyalılar' diye seslenen Vali Karaloğlu, "Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarımızla etkin işbirliği içerisinde, başarılı bir mücadele vererek normalleşme sürecine girdik. Bu süreçte de, dikkatli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.Devletin her zaman olduğu gibi, salgınla mücadelede de vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:"Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yardıma koştu. Emeği geçen tüm vefalı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimizde, Vefa Sosyal Destek Hattımıza gelen 155 bin çağrının 151 bininde vatandaşlarımızın taleplerini karşıladık. Eczaneler ve ekiplerimizle, 12 milyon 400 bin maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Talepleri karşılamaya devam ediyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında, birinci fazda 38 bin 714, ikinci fazda 38 bin 667, üçüncü fazda 20 bin 393 olmak üzere toplam 97 bin 774 haneye 97 milyon 774 bin TL nakdi yardımı ulaştırdık. Üçüncü faz başvuru ve değerlendirmeleri devam ediyor."İşyerleri ve işsiz ödeneğiyle ilgili de bilgi paylaşan Vali Münir Karaloğlu, "Salgın sürecinde, Antalya'mızda, 6 bin 110 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmış, 155 bin 464 kişi de kısa çalışma ödeneğini almaya başlamıştır. Ayrıca, 7 bin 526 iş yeri, 29 bin 312 sigortalı için ücretsiz izin ödeneğine başvurmuştur. Ödemeler ve incelemeler devam ediyor" ifadesini kullandı.Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat yasağı kaldırıldı.Seyahat yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yapmıştı:Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.