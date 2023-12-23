Antalya Ultra Maratonu başladı

Uluslararası olarak düzenlenen 3. Antalya Ultra Maratonu başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya Ultra Maratonu başladı
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23 Aralık 2023 18:35
Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu başladı.

Konyaaltı Belediyesinin "Maviden beyaza" sloganıyla düzenlediği organizasyona, 39 ülkeden 1720 sporcu katıldı.

Maratonun ilk gününde Konyaaltı sahilinden Geyikbayırı ile Saklıkent'e uzanan 31, 57 ve 85 kilometrelik parkurlarda koşan sporcular, ilçenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatını yakaladı.

Maratonun 85 kilometrelik etabında, geçen yılın şampiyonu Sergey Sokolov 8.52.41'lik derecesiyle yine birinci tamamladı.

Maratonun ikinci uzun parkurundaki 57 kilometrelik yarışın galibi ise 6.24.48'lik derecesiyle Denis Torshin oldu. 31 kilometrelik parkurda da Artem Popov 2.19.52'lik derecesiyle rakiplerine üstünlük sağladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri uluslararası maratona yoğun katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirti.

Antalya Ultra Maraton, yarın 5 ve 12K koşuları ile Pati Run parkurlarındaki mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

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