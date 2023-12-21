Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:44

Antalya uçak seferleri iptal mi? (21 Aralık 2023)

Türk Hava Yolları (THY), bugün Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Antalya uçak seferleri iptal mi? (21 Aralık 2023)
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Türk Hava Yolları (THY), bugün Antalya'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda, Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.


THY, meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda yolcularını uyardı. Yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve THY'nin resmi web sitesinden en son uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önerildi.
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