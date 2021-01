Antalya Open, Türkiye'ye duyulan güveni gösteriyor

Türkiye Tenis Federasyonunca, dünyaca ünlü tenisçilerin katılımıyla düzenlenen Antalya Open'ın direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, "Bu turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olması, Türkiye'ye olan güvenin göstergesi." dedi.



Yılmaz, turnuvanın düzenlendiği Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde AA muhabirine, turnuvanın 2021'in ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası olma özelliğini taşıdığını söyledi.



Antalya Open'da dünya sıralamasının 10 numarası İtalyan Matteo Berrettini, 15 numarası Belçikalı David Goffin, 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini'nin de şampiyonluk için yarışacağını aktaran Yılmaz, her yıl turnuvayı Wimbledon'dan önce çim zeminde yaptıklarını dile getirdi.



Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkelerinde turnuva yapılamadığına değinen Yılmaz, ATP'den "Avustralya Open'den önce sert zeminde bir ATP turnuvası düzenleyebilir miyiz?" talebi geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Yetiştirebileceğimizi söyledik. İki hafta çok ciddi çalışıp turnuvaya hazırlandık. Normalde ana tabloda 24 sporcu yer alırken, bu turnuvada sporcu sayısını 32'ye çıkardık. Turnuvanın iki hafta içinde karar verilip, düzenleniyor olması Türk tenisinin bir başarısıdır. Antalya Open'ın üç yıllık tecrübesi bize bu başarıyı getirdi. Dünyaca ünlü sporcular ve yetkililerinden çok güzel dönüşler aldık."



Sporcuların Antalya'da bulunmaktan memnun olduğunu vurgulayan Yılmaz, sporcularda uzun süredir kortlara çıkamamanın verdiği heyecanın bulunduğunu bildirdi.



- Turnuvadaki Kovid-19 önlemleri



Yılmaz, turnuvada salgına karşı ciddi önlemler alındığını belirterek, şöyle konuştu:



"Sporcular Türkiye'ye gelmeden 72 saat önce PCR testi yaptırdı. Her gelen oyuncuya ayrıca otele girişlerde yeniden test yapıldı. Testler sonuçlanana kadar oyuncular odalarında karantinada kaldı. Yemek ihtiyaçları odalarına servis edildi. Sonuçlar belli olduktan sonra antrenmanlara başladılar. Sporculara ayrıca her dört günde bir test uygulanacak. Bu turnuvanın salgın sürecinde Antalya'da düzenleniyor olması, Türkiye'ye olan güveninin göstergesi. Önlemlerle bu turnuva sorunsuz şekilde bitecektir."



Türk sporcular açısından da turnuvanın önemli olduğunu anlatan Yılmaz, "Oyuncularımız için önemli bir tecrübe. Dünya sıralamasındaki oyuncularla antrenman ve maç yapma şansı elde ediyorlar. Umarım turnuvadan iyi puan alırlar." dedi.



Turnuvanın ayın 5'inde başladığına, 13'ünde biteceğine değinen Yılmaz, Antalya Open'ı her yıl düzenlemek istediklerini ifade etti.