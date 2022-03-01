Antalya Maratonunda 24 ülkeden sporcular mücadele edecek

Bu yıl 17. kez koşulacak Antalya Maratonu'nda (RUNTALYA) 24 ülkeden 8 bin 500 sporcu yarışacak.



Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen ve 2022'de Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak yarışlar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.



Etkinlik kapsamında 5 Mart Cumartesi günü Terracity alışveriş merkezinin yanında yer alan Muratpaşa Kent Meydanı'nda, Minik Adımlar Koşusu, Baby Run ve Yüksek Topuk Koşusu organize edilecek.



Yarışlar, 6 Mart Pazar sabahı AKM önünde saat 09.00'dan itibaren start alacak. 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (RUNTALYA) ve 10 bin metre Corporate Run yarışları sonrası dereceye giren sporcular, yine aynı alanda ödüllerine kavuşacak.



Szabo ile Akçay, onur konuğu olacak



Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu atlet Gabriela Szabo ile Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay, organizasyonun onur konuğu olarak, koşu tutkunlarıyla buluşacak.





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