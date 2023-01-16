Antalya Konyaaltı Belediyesi, Benfica'yı geçip çeyrek finale çıktı

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Antalya Konyaaltı Belediyesi, son 16 turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan ve 35-35 berabere biten ilk karşılaşmanın, Lizbon'da oynanan rövanşını 33-32 kazanan Antalya Konyaaltı Belediyesi tur atladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi de dün oynadığı son 16 turu maçında İsrail'in Maccabi Arazim takımını eleyerek çeyrek finale yükselmişti.



İki Hentbol Kadınlar Süper Lig takımının mücadele edeceği çeyrek finalin kuraları, 17 Ocak'ta çekilecek. İlk maçlar 11-12 Şubat, rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.





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