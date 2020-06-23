Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sinan Gümüş, 73. dakikada penaltıdan Jahovic ve 76. dakikada Erdan Adem Gülüm kaydetti. Rizespor'un tek sayısı ise 90+9. dakikada penaltıdan Skoda ile geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Antalyaspor 36 puana yükseldi ve 9. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki Rizespor ise son 4 maçta 3. yenilgisini aldı ve 28 puanda kaldı.



Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Denizlispor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sinan Gümüş'ün kafa pasında Podolski şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.



3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Amilton'un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.



32. dakikada Melnjak'ın sol çaprazdan ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Boffin kurtarışıyla gole izin vermedi.



35. dakikada Kudriashov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında sağ çaprazda Podolski topa kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Veysel Sarı'nın şutunda da kaleci Tarık, bir kez daha gole izin vermedi.



67. dakikada ceza sahasında Fernandes'in Amilton'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını işaret etti. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic'in şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak topu kurtardı. Ancak hakem Arslanboğa, penaltı vuruşu esnasında kalecinin çizgi kuralı ihlali yaptığı ve Çaykur Rizesporlu oyuncuların ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına hükmetti. Penaltıyı kurtardıktan sonra kısa süreli sakatlık geçiren kaleci Tarık Çetin'in tedavisi sahada yapıldı. 73'üncü dakikada Antalyaspor, penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Jahovic, tekrarlanan penaltıda bu kez kaleci Tarık Çetin'in sağından topu filelere gönderdi: 2-0



76. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ceza sahasında Ersan Gülüm topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



81. dakikada Samudio'nun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



89. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, top arka direğe çarptı.



90+2. dakikada Oğulcan'ın şutunda Ersan Gülüm'ün ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğine VAR incelemesi sonucu karar veren hakem Suat Arslanboğa, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 3-1



Stat: Antalya



Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 87 Doğukan Sinik), Sinan Gümüş (Dk. 83 Mukairu), Amilton (Dk. 90 Eren Albayrak), Podolski (Dk. 87 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk. 83 Leschuk)



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash (Dk. 46 Boldrin), Tunay Torun (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 83 Boriachuk), Skoda



Goller: Dk. 3 Sinan Gümüş, Dk. 73 Jahovic (Penaltıdan), Dk. 76 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 47 Moroziuk, Dk. 73 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Sinan Gümüş, Dk. 90 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)



