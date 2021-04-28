Süper Lig'in 38. haftasında Karagümrük evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karagümrük'ün son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 90+5. dakikada gelen golle 2-2 sona erdi.Karagümrük'e üstünlüğü getiren goller, 13. dakikada kendi kalesini sarsan Eren Albayrak ile 24. dakikada Borini'den geldi. Antalyaspor'un geri dönüşünü ise 34. dakikada penaltıdan Fredy ve 90+5. dakikada Amilton getirdi.Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Karagümrük puanını 61 yaparken, üst üste 4. maçında kazanamayan Antalyaspor ise 43 puana yükseldi.Süper Lig'in 39. haftasında Karagümrük deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi: 1-0.24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0.34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi: 2-1.53. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in sert şutunda, kaleci Viviano topu kurtardı.60. dakikada ceza sahasına yakın bölgede Fredy'nin iyi kontrol ederek kaleye gönderdiği topu, kaleci Viviano son anda çelmeyi başardı.86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe atışında Naldo'nun kafa vuruşunda, top yerden sekip üst direkten döndü.90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy, bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.Bursa Büyükşehir BelediyeZorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet NarinçViviano, Hedenstad (Dk. 46 Roco), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Castro), Lens (Dk. 73 Salibur), BoriniBoffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm (Dk. 80 Ali Eren İyican), Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Drole (Dk. 42 İmeri), Orgill (Dk. 84 Mert Yılmaz)Dk. 13 Eren Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan), Dk. 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 45 Ufuk Akyol, Dk. 90 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Bertolacci, Dk. 62 Roco, Dk. 87 Zukanovic, Dk. 89 Salibur, Dk. 89 Castro (Fatih Karagümrük)