Antalya kamp merkezlerinin de gözdesi

FIFA kriterlerinde futbol statları, uluslararası standartlarda golf sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları, spor salonları ve doğasıyla spor turizminin de gözdesi konumundaki Antalya, favori kamp merkezleri arasında yer alıyor.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi her yıl 2 binin üzerinde spor takımını konuk eden kent, dünya ve Avrupa şampiyonaları, uluslararası turnuvaları gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor ve ülkenin tanıtımına katkı sunuyor.



Kent Kovid-19 salgınına rağmen takımların tercihi arasında yer almaya devam ediyor.



İklim özellikleri bakımından da her branşa hitap eden kent, sporcular tarafından tatil için en çok tercih edilen merkezlerin de başında geliyor.



- "Salgına rağmen futbol takımlarını ağırlıyoruz"



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonunu spor turizminin hareketlendirdiğini söyledi.



Kamp için takımların gelmeye başladığını aktaran Atmaca, "Sayılar geçmiş yılların altında olsa da salgın döneminde kentte futbol takımlarını ağırlamak çok önemli bir başarı." dedi.



Antalya'da 200'e yakın FIFA kriterlerine sahip futbol sahası bulunduğunu belirten Atmaca, salgın nedeniyle ertelenen maçlar olduğunu, bunların Antalya'da da oynanabileceğini kaydetti.



Kentin spor altyapısı açısından güçlü olduğunu vurgulayan Atmaca, "Sunulan hizmet kalitesiyle tatile ya da kampa gelenler buradan memnun ayrılıyor. Memnuniyetlerini sosyal medyada paylaşıyorlar, bu da inanılmaz bir tanıtım hizmeti sunuyor. Verdiğimiz kaliteli hizmetin karşılığını bu şekilde de alabiliyoruz." diye konuştu.



- "Reklam bütçesi altyapıya harcanmalı"



Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise spor turizminin en iyi tanıtım faktörü olduğunu dile getirdi.



Kamp için Antalya'ya gelen sporcuların, buradan paylaştıkları bir fotoğrafın çok geniş kitlelere yayıldığını vurgulayan Yaşacan, şunları kaydetti:



"Bir futbolcu, tenisçi ya da farklı bir sporcu buraya geliyor, bir öz çekim yapıyor, televizyona, gazeteye çıkıyor, 10 milyon kişi izliyor ve Antalya'yı, Türkiye'yi beyinlerine kazıyorlar. Nokta atışı bir reklam oluyor. Bu da erken rezervasyonları etkiliyor. Bu nedenle reklama harcayacağımız bütçeyi turnuvalara harcarsak spor turizminin ekonomiye katkısı daha büyük olur."



- Akdeniz çanağındaki en gözde kamp merkezi



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, spor turizmi destinasyonunun özellikle ülkelerin tanıtımı, bilinirliğinin artması ve imajı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



Dünya çapında sporcuların sosyal medyada Türkiye'yi ve Antalya'yı etiketleyerek yaptıkları paylaşımların, markalaşmada etkin rol oynadığına dikkati çeken Çetin, "Antalya son dönemde uluslararası standartlarda konaklama ve spor tesisi altyapısı ile Akdeniz çanağında en gözde kamp merkezi konumunda." ifadesini kullandı.



Çetin, ünlü futbol takımlarını da Antalya'da görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, kentte futbolun dışında golf turizmi için de büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.



Kentte 27 golf sahası bulunduğunu, Belek'in her yıl 50'nin üzerinde ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptığını anlatan Çetin, turnuvalardan biri Turkish Airlines Open'ın her yıl Avrupa'nın en iyi golfçülerini ağırladığını, 50'in üzerinde ülkede naklen yayınlandığını bildirdi.



Kentin dünya ve Avrupa şampiyonalarına yabancı olmadığına değinen Çetin, kentte uluslararası çapta eskrim, halter, basketbol, tenis, okçuluk, dünya ralli şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi birçok müsabakanın yapıldığını söyledi.



Antalya'nın doğa sporları açısından da müthiş bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Çetin, kaya tırmanışı için dünyanın en iyi 10 bölgesinden birisi olarak kabul edilen Geyikbayırı'na her yıl binlerce sporcunun geldiğini söyledi.



Çetin, başta dünyaca ünlü Likya yolu olmak üzere çok sayıda trekking parkuruna ev sahipliği yapıldığını dile getirdi.



Antalya'nın 3 mevsimi bir arada yaşayabildiği dönemlerin olduğunu kaydeden Çetin, aynı gün içinde yüzme, dağ bisikleti ve kayak ile tamamlanan "Maviden beyaza Antalya" etkinliği düzenlediklerini hatırlattı.