Antalya ile Alanya arasında kapışma: Macheda

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Alanyaspor, Manchester United'in eski oyuncularından Macheda için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Antalya ile Alanya arasında kapışma: Macheda
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25 Temmuz 2020 13:43
Antalya ve Alanya, Yunan devi Panathinaikos'un golcüsü Macheda'yı istiyor.

Yunan basını; yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen iki Akdeniz ekibinin, 28 yaşındaki Macheda'yı kadrosuna katmayı planladığını öne sürdü.

2009-2014 yılları arasında Manchester United'da oynayan tecrübeli santrfor, bu süreçte Birmingham ve QPR'a kiralandı. Pana'yla 1 yıl daha kontratı bulunan Macheda, bu sezon 37 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.



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