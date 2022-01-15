Antalya Fenerbahçe maçı canlı izle (beİN Sports link)
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Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.
İki takımın eksikleri
Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik ile birlikte orta saha oyuncuları Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un bu karşılaşmada sahada olmaları beklenmiyor. Boffin, Güray ve Veysel ise kart cezası sınırında.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de 5 isim ceza sınırında
Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.