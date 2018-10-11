Antalya eski yıldız futbolcuları ağırlayacak

Ünlü isimler sahada

Antalya'da düzenlenecekturnuvasında, Türkiye ve Almanya'nın eski yıldız futbolcuları ter dökecek.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Antalya Konsolosluğu ile düzenlenen turnuvanın maçları, 13 Ekim Cumartesi günü 11.00-17.00 saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.Turnuvaya veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alman Konsolosluk, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96 ve AYAZMA takımları katılıyor.Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç, Ailton, Dieter Burdenski, Volkan Arslan, Ali Bilgin ve Deniz Barış'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.