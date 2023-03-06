Antalya'da Wushu Kung Fu heyecanı

15 Temmuz Şehidi Muhammet Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Antalya'da başladı.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada; "Taolu", "Sanda", "Light Sanda", "Tui Shou", minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde 2 bin 500 sporcu mücadele ediyor.



Şampiyona, 17 Mart'ta büyükler ve veteranlarda "Light Sanda" ve "Tui Shou" müsabakalarıyla sona erecek.





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