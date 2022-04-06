Antalya'da tenis şöleni!

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 ve 17 Nisan tarihlerinde iki farklı tenis turnuvası düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da tenis şöleni!
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06 Nisan 2022 13:06
Antalya'nın Serik ilçesi, 9-17 Nisan tarihlerinde iki turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'ndeki organizasyonlardan ilki, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emek veren, eski oyuncu ve antrenör Can Üner anısına düzenlenecek.

ITF 2 kategorisinde sınıflandırılan turnuvaya 17 ülkeden 72 sporcu katılacak.

İkinci turnuva ise tekerlekli sandalye tenisini gönülden destekleyen Megasaray Hotel ve Kulübünün sahibi Kemal Şahin adına yapılacak.

14-17 Nisan tarihlerinde ITF 3 kategorisindeki Kemal Şahin Open Turnuvası'na 17 ülkeden 68 sporcu katılacak.

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