Antalya'da 'tekvando şöleni' yaşanacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Spor Salonu'nda 54 ülkeden 2 bin 600 civarında sporcunun yarışacağı turnuvada tekvandonun tüm kategorileri yer alacak ve adeta "şölen" yaşanacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Organizasyon, 8 Şubat'ta yapılacak para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayacak.
Ardından 6 gün boyunca tekvando müsabakaları yapılacak. 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak.
Turnuvanın son iki gününde ise tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.
G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleşecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek. Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.
Organizasyon, 8 Şubat'ta yapılacak para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayacak.
Ardından 6 gün boyunca tekvando müsabakaları yapılacak. 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak.
Turnuvanın son iki gününde ise tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.
G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleşecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek. Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.