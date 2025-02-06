Antalya'da 'tekvando şöleni' yaşanacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Spor Salonu'nda 54 ülkeden 2 bin 600 civarında sporcunun yarışacağı turnuvada tekvandonun tüm kategorileri yer alacak ve adeta "şölen" yaşanacak.



Organizasyon, 8 Şubat'ta yapılacak para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayacak.



Ardından 6 gün boyunca tekvando müsabakaları yapılacak. 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak.



Turnuvanın son iki gününde ise tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.



G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleşecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek. Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.



