Antalya'da "Tahtalı Run To Sky" yarışması başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışları start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da 'Tahtalı Run To Sky' yarışması başladı
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05 Haziran 2021 14:12
Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışları başladı.

Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarış, Çıralı Plajı'ndan başlandı.

12 ülkeden 400 sporcunun katıldığı "Tahtalı Run To Sky" yarışlarında sporcular, 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın çevresinde koşarak zirveye ulaşacak.

Yaklaşık 116 kilometrelik parkurda 3 farklı kategoride tamamlanacak olan yarışlar, Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki zorlu parkurla son bulacak.


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