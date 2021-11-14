Antalya'da şampiyon Ayla Aksu

Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek kadınlar finalinde Ayla Aksu, Başak Eraydın'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.



Çift kadınlarda ise şampiyonluğa Melis Ayda Uyar-Başak Eraydın çiftini 5-7, 7-5 ve 10-7 yenen Ayla Aksu-Melis Sezer ikilisi ulaştı.





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