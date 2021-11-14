Antalya'da şampiyon Ayla Aksu

2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da şampiyon Ayla Aksu
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14 Kasım 2021 01:07
Antalya'da düzenlenen 2021 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlarda Ayla Aksu şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek kadınlar finalinde Ayla Aksu, Başak Eraydın'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.

Çift kadınlarda ise şampiyonluğa Melis Ayda Uyar-Başak Eraydın çiftini 5-7, 7-5 ve 10-7 yenen Ayla Aksu-Melis Sezer ikilisi ulaştı.


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