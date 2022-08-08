Antalya'da penaltı ve Muslera!

Antalyaspor, Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıda kazandığı penaltıdan yararlanamadı.



Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Antalyaspor'da Haji Wright, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken, Uruguaylı eldivenin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı.



Antalyaspor'da penaltının başına Luiz Adriano geçti. Brezilyalı futbolcu, Muslera'nın sağına doğru bir vuruş yaptı ancak Muslera bu topu kurtardı.



OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltı kararının ardından "Kendini atıyor bu nasıl penaltı?" diye tepki gösterdi.



İlk yarının sona ermesinin ardından kenarda hakemleri bekleyen Okan Buruk, penaltı kararına tepkisini sürdürdü. Okan Buruk daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.





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