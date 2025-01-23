Antalya'da kick boks şampiyonasında 4 hakem yaralandı

Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da kick boks şampiyonasında 4 hakem yaralandı
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23 Ocak 2025 23:20

Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgada 4 hakem yaralandı, olaya karıştıklarını belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde bir müsabakanın ardından kavga çıktı. Antrenör ve sporcuların da karıştığı kavgada darbedilen 4 hakem yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kick Boks Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Muhsin Türk, olay nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Müsabakada maçı kaybeden bir antrenör sahaya girerek hakemimize yumruk atıyor. Sonrasında antrenöre ait spor kulübünün diğer sporcuları da yan hakemlerimize saldırıyor. Güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle şampiyonamız kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan 4 hakemin hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Türk, "Hakemlerin çeşitli yerlerinde kırıklar var. Polis, olayla ilgili antrenör ve 4 sporcusunu gözaltına aldı." bilgisini verdi.

Antalya'da, 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

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