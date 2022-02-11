Antalya'da Karagümrük mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyspor, yaptığı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da Karagümrük mesaisi devam ediyor
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11 Şubat 2022 21:31
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını cumartesi tamamlayacak.

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