Antalya'da Jesus'un çabaları sonuç verdi

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında kazansa da oyun olarak beklenenden uzaktı. Kadıköy ve deplasman maçları arasında takımın oyununda ciddi bir farklılık var.Bunun temel sebebi, Kadıköy'de rakiplerin sahaya yansıtamadığı önde baskıyı kendi sahasında yapabilmesi. Rakip sahalarda baskıya karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler uzun toplara dönmek zorunda kalıyor. Bu toplar kaybedilince takım, boyu uzun şekilde yakalanmış oluyor. Bu da ciddi boşluklar verilmesi anlamına geliyor.Savunma ve hücum hattı arasındaki mesafe arttıkça kaybedilen toplar sıkıntı yaratıyor. Nitekim Antalyaspor'un attığı golde de benzer bir sıkıntı yaşandı. Devre arası yapılan Emre Mor ve daha sonra gelen İrfan Can ve Zajc hamleleriyle topu daha çok tutmayı başaran sarı-lacivertliler biraz olsun bu sıkıntıyı aşmayı başardı.Galatasaray derbisi öncesinde oynanan Antalyaspor maçındaki tek hedef galibiyetti. Bu müsabaka öncesinde teknik patron Jorge Jesus, oyuncularına ısrarla derbiyi düşünmemeleri gerektiğini söyledi. Jesus'un bu çabası havada kalmadı. Portekizli hoca icraatları ile de bunu destekledi.Ferdi ve Crespo ceza sınırında olmalarına rağmen Antalya'da ilk 11'de yer aldı. Bu iki isim mevcut sistemde adeta alternatifi olmayan oyuncular konumunda. Jesus derbi olmasına rağmen takıma söylediği gibi sadece önündeki ilk maçı düşündü ve ona göre bir kadro çıkardı.