Antalya'da develer güreştirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 90 deve mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da develer güreştirildi
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08 Aralık 2024 17:01
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine, Türkiye'nin değişik illerinden 90 deve katıldı.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, develer rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

Güreşlere Antalya'nın yanı sıra Muğla, Aydın, İzmir ve Denizli'den getirilen 90 deve katıldı.

Görevliler zaman zaman güreşen develeri ayırmakta zorlanırken, aynı zamanda rakiplerinden kaçan develer de güreş sahasının dışına çıktı.

Dernek Başkanı Zafer Gemici, güreşlerden elde edilen gelirin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanacağını belirtti.

Güreşleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da izledi.

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