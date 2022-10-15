Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi
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15 Ekim 2022 17:54
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Megasaray Westbeach Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek 86 sporcu mücadele etti.

TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, AA muhabirine, turnuvanın sezon başlangıç yarışması olduğunu belirterek, "Olimpik sporcu havuzumuzda bulunan sporcularımız da bu turnuvalarda yarışıyor. Aldıkları puanlar neticesinde önümüzdeki turnuvalara katılma şansı bulacaklar." diye konuştu.

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