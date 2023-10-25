Antalya Büyükşehir Belediyespor evinde kazandı

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu üçüncü hafta maçında Çekya temsilcisi KP Tany Brno'yu 79-77 yendi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-17 önde geçen ekibi Çekya temsilcisi, soyunma odasına da 45-36 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 58-54 önde giren konuk takım, Antalya ekibinin son çeyreğin son saniyelerdeki ataklarına engel olamadı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, salondan 79-77 galip ayrıldı.
Antalya temsilcisinde başantrenör Selen Erdem ve oyuncular, gruptaki ikinci galibiyetlerini elde etmelerinin ardından sevinçlerini taraftarla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Teo Miletic (Hırvatistan), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 31, Bone 27, Günesh Karaoğlan 9, Arzu Özdemir 11, Özge Kavurmacıoğlu, Delic 1, Helin Boybeyi
KP Tany Brno: Svatonova 11, Kopecka 5, Malikova 2, Sotolova 9, Dudackova 10, Hynkova 10, Kopecka 10, Galickova 20
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-45
3. Periyot: 54-58
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-17 önde geçen ekibi Çekya temsilcisi, soyunma odasına da 45-36 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 58-54 önde giren konuk takım, Antalya ekibinin son çeyreğin son saniyelerdeki ataklarına engel olamadı.
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, salondan 79-77 galip ayrıldı.
Antalya temsilcisinde başantrenör Selen Erdem ve oyuncular, gruptaki ikinci galibiyetlerini elde etmelerinin ardından sevinçlerini taraftarla paylaştı.
Salon: Antalya
Hakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Teo Miletic (Hırvatistan), Ilias Karpanos (Yunanistan)
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 31, Bone 27, Günesh Karaoğlan 9, Arzu Özdemir 11, Özge Kavurmacıoğlu, Delic 1, Helin Boybeyi
KP Tany Brno: Svatonova 11, Kopecka 5, Malikova 2, Sotolova 9, Dudackova 10, Hynkova 10, Kopecka 10, Galickova 20
1. Periyot: 17-27
Devre: 36-45
3. Periyot: 54-58