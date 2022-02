Antalya Bisiklet Turu'nda şampiyon Jacob Hindsgaul oldu

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) 2022 şampiyonu Jacob Hindsgaul oldu.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ve derece alan sporcular katıldı.



Tour of Antalya'nın son etabında "Genel Ferdi Klasman" liderliğini koruyarak 2022 şampiyonu olan Uno X takımının sporcusu Jacop Hidsgaul, Akra Hotels sponsorluğundaki Magenta formasını ve ödülünü Bakan Kasapoğlu'ndan aldı.



Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki "İklim Değişikliği Farkındalığı" mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott'a, Froport TAV Antalya Genel Müdürü Varol ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.



Corendon Airlines sponsorluğundaki "Dağların Kralı" mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek'e turuncu mayoyu ve ödülünü, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takdim etti.



Touristica'nın sponsorluğundaki "En İyi Sprinter" sporcusu olan sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko'ya ödülünü Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı verdi.



Ayrıca etap sonunda kürsüye çıkan Jakup Marek Mareczko, Arvid De Klein ve Matteo Malucelli'ye ödülünü AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu birlikte verdi.



Tour of Antalya'nın en başarılı takım olan ve birincilik kürsüsüne çıkan Terengganu Polygon takımı da ödülünü Bakan Kasapoğlu'ndan aldı.



Tour of Antalya'nın 2022 şampiyonu kazanan Jacob Hindsgaul, buradaki konuşmasında, aldığı sonuçtan dolayı havalara uçtuğunu söyledi.



Bu başarının kendisi için ilk olduğunu ama son olmadığını belirten Hindsgaul, şunları dile getirdi:



"Yarış sert bir başlangıçla start aldı. Kaçışa girmek için birçok takım çalıştı. Takımım rakiplerimizi çok iyi kontrol etti. Üç kişiyle birlikte büyük iş çıkardık. Son bölümde ön tarafa yakın kalmayı sağlamak lazımdı, onu da yaptık. Arkadaşlarım beni önde tutmak için çok çalıştılar. Zamana karşı yarışlar Danimarka'da çok önemlidir. İyi bir yeteneğim var, hem yokuşta hem zamana karşıda iyiyim. Çok sert yokuşlar benim için zor olabilir ama onu da başarabilirim. Öyle mutluyum ki."





