Antalya Bisiklet Turu başlıyor

Etaplarda farklı bir doğal güzelliğe vurgu yapılacak

Amatör bisikletçiler de yarışacak

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.Antalya Valiliği öncülüğünde "Kadın varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirilecek turun "Antalya-Antalya" etabı, Yat Limanı'ndan start alacak.Bu yılki teması "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" olan profesyonel yol bisiklet yarışında sporcular yaklaşık 550 kilometre pedal basacak.Dünyanın farklı coğrafyalarından bisikletçilerin yarışacağı organizasyonda bu yıl ilk kez bir "World Tour" takımı ve 5 pro-kıta takımı yarışacak. Rusya ve Ukrayna milli takımlarının da mücadele edeceği yarışta Türkiye'yi ise Salcano Sakarya BB ile Spor Toto Cycling Team takımları temsil edecek.Antalya-Antalya etabıyla başlayacak turun ikinci gününde Kemer-Antalya, üçüncü gününde Aspendos-Termessos, dördüncü gününde ise Side-Antalya etapları geçilecek.Etaplarda, Perge ve Termessos antik kentlerinin, Manavgat ve Kurşunlu şelalelerinin, Adrasan Koyu ve Olimpos kumsallarının güzelliklerine dikkati çekilecek, Antalya Havalimanı'nda Corendon uçağıyla farklı bir görüntü oluşturulacak."Tour of Antalya", 2020 yılında da forma renkleri ve tasarımlarıyla uluslararası bisiklet dünyasında dikkati çekecek.AKRA Hotel sponsorluğunda olacak genel klasman forması, "Tour of Antalya"nın kurumsal rengi olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek.Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Portakal çiçekleri arasında geçecek mücadeledeki en iyi tırmanış sporcusu tarafından turuncu forma giyilecek. Turuncu formayı taşıyan sporcu, "dağların kralı" olarak anılacak.En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Diana Travel sponsorluk yapacak.Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek. Antalya'nın doğal güzelliklerine vurgu yapacak olan yeşil forma ise doğal güzelliklerin korunması konusunda farkındalık oluşturacak. Fraport TAV Antalya Airport'un sponsor olduğu yeşil forma, yine bir ilk olacak.Yarışlar, 23 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından yüzlerce bisikletçinin katılacağı amatör yol bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2020 ise "Tour of Antalya"nın kapanış günü olan 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek.Yarışta amatör sporcular 97 ve 61 kilometrelik parkurlarda mücadele edecek.AKRA Gran Fondo Antalya kapsamında farkındalık etkinliği düzenlenecek. Kadına Karşı Şiddete Son Farkındalık Sürüşü'ne bisikleti ve kaskıyla gelen tüm Antalyalılar davetli olacak.Bisiklet sürüşü, TerraCity AVM önünde başlayacak.