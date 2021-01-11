Antalya Açık'ta yarı finalistler belli oldu

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta, teklerde David Goffin, Alex De Minaur, Alexander Bublik ve Jeremy Chardy yarı finale yükseldi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek final maçında, 2 numaralı seri başı, Belçikalı David Goffin, İtalyan raket Stefano Travaglia'yı 6-3, 6-2'lik setlerle eledi.



Dünya klasmanının 16. basamağındaki Goffin, Gürcü tenisçi Nikoloz Basilaşvili'yi 6-2, 6-4'lük setlerle saf dışı bırakan 21 yaşındaki Alex De Minaur ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.



Antalya Açık serüveninde set kaybı yaşamadan yarı finale kadar ilerleyen turnuvanın 4 numaralı seri başı Minaur, Belçikalı raket Goffin ile 2019 yılında İspanya'da Davis Cup finallerinde karşılaşmış ve maç Minaur'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.



Karşılaşmanın ardından Goffin ile oynayacağı yarı final maçı hakkında gelen soruları yanıtlayan Minaur, "Elbette zor bir maç olacak. O güçlü bir rakip aslında benzer bir tarzımız var, o bu zeminde oldukça güçlü bir oyuncu." dedi.



Berrettini'ye Bublik engeli



Turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 10 numarası Matteo Berrettini set kaybı yaşamadan geldiği çeyrek finalde, Kazak raket Alexander Bublik'e 1 saat 31 dakikada 7-6, 6-4 yenilmekten kurtulamadı.



Antalya Açık'ta Berrettini galibiyeti ile yarı finale ulaşarak kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alan Bublik, ilk sette 5-3, tie-break'de ise 3-1 geriden geldiği karşılaşmada 12 ace yaparken, 6 servis kırma puanının 5 tanesini kurtarmayı başardı.



İtalyan Berrettini ise ikinci setin 5. oyununda servisini kırdırdı ve Antalya'ya çeyrek finalde veda etti. Dünya 72 numarası Jeremy Chardy ikinci turunda, turnuvanın 2 numaralı seri başı Fabio Fognini'yi elediği Antalya Açık'ta, 5 numaralı seri başı Jan-Lennard Struff'ı da 2 saat 36 dakika sonunda 4-6, 6-2, 7-6 yenerek adını son dörde yazdırdı. 2018'den bu yana ATP düzeyindeki ilk yarı finaline yükselen Chardy, yarı finalde kozlarını Alexander Bublik ile paylaşacak.



Çiftlerde şampiyon belli oluyor



Antalya Açık'ta çiftler ana tablosunda ise Nikola Mektic/Mate Pavic-Salvatore Caruso/Andrea Vavassori ile Ivan Dodig/Filip Polasek-Jeremy Chardy/Fabrice Martin yarı final karşılaşmaları oynandı.



Turnuvanın 1 numaralı seri başı Mektic/Pavic tandemi 45 dakika sonunda İtalyan Caruso/Vavassori ikilisini 6-1, 6-1 ile rahat geçerek, iki setle finale uzandı. Turnuvanın 2 numaralı Dodig/Polasek çifti ise 3 numaralı seri başı Chardy/Martin ikilisini 6-3, 6-1 ile geçerek adlarını finale yazdırdı.



2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic, partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya'da oynamaya hak kazanırken Ivan Dodig/Filip Polasek çifti ise beraber üçüncü şampiyonluklarına hedefliyor.



Antalya Açık'ta yarın program tekler yarı final maçlarıyla başlayacak, çiftlerde ise kupa, iki tekler maçından sonra gerçekleşecek Mektic/Pavic-Dodig/Polasek karşılaşması sonunda sahibini bulacak.



