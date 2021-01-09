Antalya Açık'ta Türk sporcu kalmadı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta, Türk sporcu Altuğ Çelikbilek 2. turda turnuvaya veda etti.



Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta devam eden organizasyonun 2. turunda, milli tenisçi Çelikbilek, Gürcü sporcu Nikoloz Basilaşvili ile karşılaştı.



Çelikbilek, dünya sıralamasında 40. durumda bulunan ve turnuvada 6 numaralı seri başı olan rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, organizasyondan elendi.



Bu sonuçla turnuvada yarışan Türk sporcu kalmadı.



Antalya Açık Tenis Turnuvası, 13 Ocak'ta sona erecek.



