Antalya 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak

Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde spor turizmiyle ön plana çıkıyor.



Futbolun yanı sıra, golf, basketbol, bisiklet, voleybol, eskrim ve birçok branşta yarışma ve kamp programları için Antalya tercih ediliyor. Kasım-mayıs döneminde 200'e yakın yeşil sahası ile her yıl yüzlerce takımı ağırlayan Antalya, bu süreçte kamp yapmak isteyen başta Türk takımları olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok futbol ve diğer spor branşlarında sporcu ve takımları ağırlayacak.



"2500 KAMP OLACAK"



Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, 2023-2024 sezonunu açacaklarını belirterek, "Takımların rezervasyon işlemleri başladı. İlk önce Batı Avrupa'yla başlıyoruz. Daha sonra Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkelerin kampıyla beraber mart sonuna kadar devam ediyoruz. Tüm spor branşlarıyla ilgili yaklaşık 2 bin- 2 bin 500 kamp olacak gibi gözüküyor. 1000-1250 takımın geleceğini düşünüyoruz" dedi.



Takımların rezervasyonlarıyla otellerde doluluk oranının sağlandığını belirten Gözoğlu, "Ocak başından şubatın sonuna kadar Antalya'nın çoğu bölgesindeki oteller dolu geçiyor. Antalya'da tesis sayımız fazla olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye'de devre arası süresi 1 hafta kadar olduğu için Süper Lig takımları gelmeyecek. Alt takımların gelmesi planlanıyordu ancak son hakeme saldırı olayının ardından ne olacağı tam net değil" diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU