Antalya 07 Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda Emlak Konut'u 69-61 mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Antalya 07 Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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30 Mayıs 2021 16:51
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda Emlak Konut'u 69-61 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Ev sahibi ekip, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlasa da Antalya 07 Basketbol, soyunma odasına 35-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği de 50-49 galip bitiren Antalya 07 Basketbol, mücadeleyi 69-61 kazandı.

Bu sonuçla seriyi 3-0'a getiren Antalya temsilcisi 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

 


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