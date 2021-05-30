Antalya 07 Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Antalya 07 Basketbol, deplasmanda Emlak Konut'u 69-61 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Ev sahibi ekip, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlasa da Antalya 07 Basketbol, soyunma odasına 35-33 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 50-49 galip bitiren Antalya 07 Basketbol, mücadeleyi 69-61 kazandı.
Bu sonuçla seriyi 3-0'a getiren Antalya temsilcisi 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Ev sahibi ekip, Bayrampaşa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlasa da Antalya 07 Basketbol, soyunma odasına 35-33 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 50-49 galip bitiren Antalya 07 Basketbol, mücadeleyi 69-61 kazandı.
Bu sonuçla seriyi 3-0'a getiren Antalya temsilcisi 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.