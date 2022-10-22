Antalya 07 Basketbol, Çankaya'yı devirdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 78-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya 07 Basketbol, Çankaya'yı devirdi!
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22 Ekim 2022 17:28
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 78-71 yendi.

Bu sonuçla Antalya 07 Basketbol ilk galibiyetini elde etti. Çankaya Üniversitesi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel, Burak Durmuş, Fatma Öztürk

Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız, Fitzgerald 30, Wallace 16, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Tuğçe Murat 5 , Neslişah Cora, Helin Boybeyi 12, Nyingifa 12

Çankaya Üniversitesi: İdil Türk 11, White 21, Gülse Uğur 10, Melike Yalçınkaya 4, Gizem Tüzün 4, Turner, Melike Tuğba Oral 3, Harris 18

1. Periyot: 17-16

Devre: 42-32

3. Periyot: 61-37

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