Ansu Fati: "Hayalim Barcelona'da kalmaktı"

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, Premier Lig'den teklifler aldığını ancak Barcelona'da kalarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ansu Fati: 'Hayalim Barcelona'da kalmaktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2021 16:56
Barcelona ile yeni sözleşme imzalayan Ansu Fati, Premier Lig takımlarından teklifler aldığını açıkladı.

Bir gazetecinin Premier Lig'den teklif var mıydı sorusuna yanıt veren genç yıldız, "Evet, teklifler vardı ancak benim hayalim burada kalmaktı" şeklinde cevap verdi.

Önceliğinin daima Barcelona olduğunu belirten Fati, "İlk günden beri menajerim Jorge Mendes'e önceliğimin Barcelona olduğunu söyledim ve beni çok iyi anladı. Kulüp de bana güvendiği için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

Katalan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme uzatan 18 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedeli, 1 milyar euro olarak belirlenmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.