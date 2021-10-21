Ansu Fati: 'Hayalim Barcelona'da kalmaktı'

Barcelona ile yeni sözleşme imzalayan Ansu Fati, Premier Lig takımlarından teklifler aldığını açıkladı.



Bir gazetecinin Premier Lig'den teklif var mıydı sorusuna yanıt veren genç yıldız, "Evet, teklifler vardı ancak benim hayalim burada kalmaktı" şeklinde cevap verdi.



Önceliğinin daima Barcelona olduğunu belirten Fati, "İlk günden beri menajerim Jorge Mendes'e önceliğimin Barcelona olduğunu söyledim ve beni çok iyi anladı. Kulüp de bana güvendiği için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.



Katalan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşme uzatan 18 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedeli, 1 milyar euro olarak belirlenmişti.





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