Ansu Fati, Brighton'a transfer oldu

Brighton & Hove Albion, Barcelona'dan Ansu Fati'yi kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Ansu Fati, Brighton'a transfer oldu
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01 Eylül 2023 15:37
Premier Lig'in son yıllardaki sürpriz ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Barcelona'nın süper yeteneği Ansu Fati'yi kiraladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, kiralamanın 1 sezonluk olduğu ve satın alma opsiyonu olmadığını özellikle duyuruldu.

20 YAŞINDA 112 KULÜP MAÇI

Gine-Bissau asıllı 20 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu, Barcelona formasıyla çıktığı 112 resmi maçta 29 gol atıp 10 asist yaptı.

SON GÜN İKİNCİ AYRILIK

Barcelona, gün içerisinde Fransız stoperi Clement Lenglet'i de diğer bir Premier Lig takımı Aston Villa2ya kiralamıştı.

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