Ansu Fati, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

Barcelona'nın 20 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Ansu Fati'ye ilgi büyüyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Fransa'dan PSG ve Suudi Arabistan'dan bir takım Ansu Fati için Barcelona'ya teklifte bulundu.



Özellikle Suudi Arabistan'tan gelen teklifin çok cazip olduğu belirtilen haberde Ansu Fati'nin transferler için çoktan karar verdiği belirtildi.



AYRILMAK İSTEMİYOR



20 yaşındaki İspanyol oyuncunun Barcelona'da mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığı aktarıldı.



Ayrıca Barcelona'nın da genç yıldızını satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Barcelona ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ansu Fati'nin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yıldız geçtiğimiz sezon Katalan ekibinde 51 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.



