Ansu Fati 9 ay sonra antrenmanlara çıktı

Barcelona'nın büyük gelecek beklediği 18 yaşındaki Ansu Fati, uzun bir aranın ardından ilk kez takımla idmanlara çıktı.



Yaklaşık 9 aylık tedavinin ardından ilk kez takımla birlikte çalışmalara başlayabilen Ansu Fati'yi manşetlerine taşıyan İspanyol basını, oyuncunun Milli takım arasından sonra sahalara dönebileceğini belirtti.



Geçen sezonun 9. haftasında oynanan Betis maçında dizinde minisküs yırtığı oluşan Ansu Fati, iki kez amaliyat olmak zorunda kalmıştı. Uzun süren rehabilitasyon dönemi sonrasında 18 yaşındaki genç oyuncunun sahalara dönecek olmasının camia içinde büyük sevinç yarattığı ifade ediliyor.



Ansu Fati 2019 yılında 16 yaşını yeni doldurduğu dönemde sahalara çıkarak rekorlar kırmış ve dünya futbolunun kitleleri peşinden sürükleyecek yeni bir yetenek kazandığı yorumları yapılmıştı.



