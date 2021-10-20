Ansu Fati, 2027 yılına kadar Barcelona'da!

İspanya La Liga devi Barcelona, iç transferde hamlelerine devam ediyor.



Katalanlar, İspanyol futbolcu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



18 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati'nin serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi.



PEDRI'NİN SÖZLEŞMESİ DE UZATILMIŞTI



Barcelona, ayrıca orta saha oyuncusu Pedri'nin sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmış ve serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.





İLGİLİ VİDEO