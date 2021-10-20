Ansu Fati, 2027 yılına kadar Barcelona'da!

Barcelona, genç yıldızı Ansu Fati'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ansu Fati, 2027 yılına kadar Barcelona'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2021 22:57
İspanya La Liga devi Barcelona, iç transferde hamlelerine devam ediyor.

Katalanlar, İspanyol futbolcu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

18 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati'nin serbest kalma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi.

PEDRI'NİN SÖZLEŞMESİ DE UZATILMIŞTI

Barcelona, ayrıca orta saha oyuncusu Pedri'nin sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmış ve serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirlemişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.