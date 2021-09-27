Ansu Fati: "10 numara baskı değil, gurur verir"

Barcelona'da 1 yıllık tedavi sürecinin ardından formasına kavuşan Ansu Fati açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ansu Fati: '10 numara baskı değil, gurur verir'
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27 Eylül 2021 01:56
2020 Kasım'ından bu yana sakatlığının tedavi sürecini geçiren Ansu Fati, gol bularak geri döndüğü maçın ardından konuştu.

18 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada oynadığı her maçta takıma yardım edeceğini söyleyerek söyleyerek takımın 10 numaralı formasını almasıyla ilgili de görüşlerini aktardı.

Lionel Messi'nin ayrılığının ardından 10 numarayı sırtına geçiren genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Biz Barça'yız ve her şey kupaları kazanmak için. 10 numarayı giymek baskı yaratmaz, sadece gurur verir" açıklamasını yaptı.


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