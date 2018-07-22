Anneye böyle şaka yapılır mı?

Vicdansızlığın bu kadarı. Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

22 Temmuz 2018 10:29
Anneye böyle şaka yapılır mı?
Vicdansızlığın bu kadarı. Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.


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Anneye böyle şaka yapılır mı?
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