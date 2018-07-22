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Anneye böyle şaka yapılır mı?
Anneye böyle şaka yapılır mı?
Vicdansızlığın bu kadarı. Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
22 Temmuz 2018 10:29
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