Anneler Günü tarihi ne zaman? Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Ülkemizde de yıllar boyu hiç etkisini kaybetmeyen Anneler Günü Mayıs'ın 2. Pazar günü kutlanır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs'a denk geliyor. 2017 yılında ise 14 Mayıs'ta kutlandı.1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir. Pazar günü kutlanır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs'a denk geliyor. 2017 yılında ise 14 Mayıs'ta kutlandı.Çocuklar ise şimdiden annelerine ne hediye alacağını veya nasıl bir sürpriz hazırlayacağını düşünüyor. Birçok çocuk harçlık biriktirerek, birçok çocuk da kendi elleriyle yaparak annesine hediye hazırlıyor.Çocuklardan sevgisini ve ilgisini bir an olsun eksiltmeyen anneleri onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacak.- Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.- Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.- Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.Anneler Günü mesajları...-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor? Anneler günün kutlu olsun?-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.-Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.-Önceden sana kızdığım şeyleri bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin kücük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.-Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmesin. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.ANNECİĞİMAk saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!Necip Fazıl KısakürekANNEMAnnelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annemGüneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.H. Latif SARIYÜCEANNELER GÜNÜ"Anneme ve bütün annelere"Nasıl hatırlamam anacığım nasılKaç geceler bana ninni söylerdiHasta olunca oydu başucumda bekleyenBiraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemenAlır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.Nasıl hatırlamam anacığım nasılUzun kış geceleri masal masaldıGüzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlarBir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlarŞimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılYıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımıAkşam biraz geciksem yollara düşerdiSokağa çıkarken 'Yavrucuğum üşütme' derdi.Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılBilirim yine kalbinde yerim anacığımSelam sana Anneler Günü İstanbul'danYeni dönmüşçesine bir akşam okuldanVefalı ellerinden öperim anacığım.Ümit Yaşar OğuzcanDokuz Ay KoynundaDokuz ay koynunda gezdirdi beniNe cefalar çekti ne etti anamAcı tatlı zahmetime katlandıUçurdu yuvadan yürüttü anamAnaların hakkı kolay ödenmezAnalara ne yakışmaz ne denmezKan uykudan gece kalkar gücenmezEmzirdi salladı uyuttu anamAnam doğurdu beni Sivas ilindeSivralan Köyünde tarla yolundaAzığı sırtında orak elindeTaşlı tarlalarda avuttu anamBen yürürdüm anam bakar gülerdiHuysuzluk edersem kalkar döverdiHemen kucaklayıp okşar severdiÇirkin huylarımı soyuttu AnamÇocuğudum anam bana ders verdiOkumamı çalışmamı öngördüMilletine bağlı ol da dur derdiVatan sevgisini giyitti anamTükenmez borcum var anama benimOnun varlığından oldu bedenimKimi köylü kızı kimisi hanımTa ezel tarihte kayıtlı anamVeysel der kopar mı analar bağıAnalar doğurmuş ağayı beyiİşte budur sözlerimin gerçeğiOkuttu öğretti büyüttü anamAşık VeyselANNESenin sesinisenin kokunu özledim anneGözlerini özledim,Sözlerini özledim.Kokunu özledim,Benim güzel annem.Beni büyüten,Beni yaşatan.Beni yüreten,Sen değilmiydin,Benim güzel annem.Anne SevgisiSıcağın sinmiş bana,Seni severim ana,Sensiz bana kan verenSensin bana can veren.Küçükken yudum yudum,Sütlerinle uyudum.Kulağıma ninniler,Neler söyledin neler.Beni büyüttün ana,Beni yürüttün ana,Göremeyince seniKucaklarım gölgeniANNEHakkın ödeşilmez eşin bulunmazBeni ak sütünle besledin ANNEŞefkatin bir şeyle satın alınmazKulağıma ninni söyledin ANNENe kadar tatlıydı gel yavrum derkenSeyrederdi mışıl mışıl uyurkenElinde avcunda hiç bir şey yokkenGiydirdin kuşattın süsledin ANNEBu gece rüyamda yaktın özümüŞahballı"yım tutamadım sözümüOkşadın saçımı öptün yüzümüBaşımı göğsüne yasladın ANNEHilmi ŞahballıAnneler GünüYeşildir artık yüreğinde kara bulut,Bugün anneler günü, annem beni unut.Evde acılar koynuna yangelip yatmış,İnadına giyin sen de mayısa batmış,Yürü sokakta, çocukların düşü aksınYürü ki saksıda çiçekler sana baksın.Diline genç anılarından bir türkü seç,Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,Islanırsa anıların güneşte kurut,Senin günün bugün unutma, beni unutGök mavi, deniz mavi, tam kıyısında durDurma, eteğinden beni bir daha savur.Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,Gözünde gözümde, gözlerinde bin bir yol var sana,Senin yerine biraz ben uyusamAnne bahar geliyor uyansana.Ceyhun Atuf KANSUANNESen baharda nazlı çiçek,Ben çiçekte tombul böcek,Sensin beni güldürecek,Anneciğim, biriciğim.Kulağımda tatlı sesin,Ninni yavrum uyu dersin,Sevgi bağın eksilmesinAnneciğim, biriciğim.Mevlüt KAPLANANNEUyusun da büyüsünDerdin büyüdüm anneBana o ak sütündenVerdin büyüdüm anneUykuma yıldızlarıSerdin büyüdüm anneAnne güzelliğineErdin, büyüdüm anneFAZIL HÜSNÜ DAĞLARCAANNECİĞİMBekle beni anneciğimBir gün sana döneceğimPamuk gibi ellerindenDoya doya öpeceğimDemet demet çiçeklerleL,le menekşe güllerleAydınlık bir gelecekleAnnem sana geleceğimNe şirindir senin sözünYeter ağlamasın gözünBitsin artık çile hüzünAnnem sana döneceğimDemet demet çiçeklerleEllerimde buketlerleDu,larla TekbirlerleAnnem sana geleceğim.Hayati OTYAKMAZSAKLA BENİ ANNESen ninni söylerken anneAk güvercinler evimizeGelinböcekleri konuyorSaçımın tellerineSen masal söylerken anneMor menekşeler açıyor sesindeYüzünden kalkan GELEMEM ANNEBu acıya dayanmıyor yüreğimSensiz yaşanır mı bilemem anneSana kavuşmaktır benim dileğimVakit dolmayınca gelemem anneDoğmak murat ise elbet ölüm hakBana çok zor geldi böyle ayrılmakSeni örter iken şu kara toprakGayri yeryüzünde gülemem anneGeceleri uyku girmez gözümeYakar beni ateş düştü özümeDoymadım ki ben senin gül yüzüneŞimdi koklamaya bulamam anneÇekiçoğlu ölüm zor gelir dileAğlamak sızlamak boşa nafileSana kavuşmayı istesem bileEcel gelmeyince ölemem anne AnamDokuz ay koynunda gezdirdi beniNe cefalar çekti ne etti anamAcı tatlı zahmetime katlandıUçurdu yuvadan yürüttü anamAnaların hakkı kolay ödenmezAnalara ne yakışmaz ne denmezKan uykudan gece kalkar gücenmezEmzirdi salladı uyuttuAnam doğurdu beni Sivas ilindeSivralan Köyünde tarla yolundaAzığı sırtında orak elindeTaşlı tarlalarda avuttuAnam ben yürürdüm anam bakar gülerdiHuysuzluk edersem kalkar döverdiHemen kucaklayıp okşar severdiÇirkin huylarımı soyuttu anamÇocuğuydum anam bana ders verdiOkumamı çalışmamı ön gördüMilletine bağlı ol da dur derdiVatan sevgisini giyitti anamTükenmez borcum var anama benimOnun varlığından oldu bedenimKimi köylü kızı kimisi hanımTa ezel tarihte kayıtlı anamVeysel der kopar mı analar bağıAnalar doğurmuş ağayı beyiİşte budur sözlerimin gerçeğiOkuttu öğretti büyüttü anam Aşık Veysel'i dünyayı hiç değilse bir günlüğüneallı pullu bir balon gibi verelim oynasınlaroynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasındadünyayı çocuklara verelimkocaman bir elma gibiverelim sıcacık bir ekmek somunu gibihiç değilse bir günlüğüne doysunlardünyayı çocuklara verelimbir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığıçocuklar dünyayı alacak elimizdenölümsüz ağaçlar dikeceklerN,zım HİKMET olsa öğrensin dünya arkadaşlığıçocuklar dünyayı alacak elimizdenölümsüz ağaçlar dikeceklerN,zım HİKMETAnnem Tek VarlığımEy şefkati bol varlığım,Sayende olmaz darlığım,Türkiye'm ve uygarlığım,Anam benim, şefkat selim.Ninnilerle hep uyutan,Sevgisi kalbimde yatan,Bana çok meziyet katan,Anam benim tek varlığım.Hakkı ÇEBİANNEMBağım olsa, bahçem olsaİpek kumaş bohçam olsa,Sabah olsa, akşam olsaAnnem gitmese yanımdanHer zaman baksam yüzüne,Uyurum yatsam dizine.Rastlamadım kem sözüneSesi çıkmaz kulağımdan.Bir sözünü iki etmem.Canımı verir incitmemAnnemsiz cennete gitmemOnu severim canımdanİbrahim ŞimşekANNE ANNE ANNEAğaç olsanDal olurum anneYaprak olurumSana gelirimDeniz olsanSel olurum anneIrmak olurumSana gelirimBahçe olsanGül olurum anneToprak olurumSana gelirimGüneş olsanYol olurum anneBayrak olurumSana gelirimTacettin ŞimşekANNECİĞİMBekle beni anneciğimBir gün sana döneceğimPamuk gibi ellerindenDoya doya öpeceğimDemet demet çiçeklerleL,le menekşe güllerleAydınlık bir gelecekleAnnem sana okumaktayım.Benimde çocuğum, torunlarım varAyrı ayrı derdi, sorunlarım var.Hoşgörü, sabırla yorumlarım varAkıp, giden zaman ırmagındayımSacına hayrandı salkım söğütlerGözünde hazır bulutlu hüzünler"Rehberim olur" verdiği öğütlerHalen ellerine tutunmaktayım-Anınca hüzünlerle doluyorumAnılar içinde kaybaluyorum.""Hak emri"" deyip sükût buluyorumİnnalillahi"yi anlamaktayım.Dünyada annesiz çok buyuyen var."Doğalı" anneyi geremeyen var.Görüştürülmeyen, görüşmeyen varAcaba hissimi davranmaktayım?Babasız doğdu, Annesiz büyüdüÜmmetin önünde örnek yürüdü.Korkarım sevgimi riya bürüdüHer iki dünyamı yıpratmaktayım...Boğazından kesip bizi beslerdiMasalla dünyamı renkler, süslerdi.Büyük bir adam olmamı isterdiSıcaklığını hep aramaktayım...."Uyuyup, büyüyüm "ne çok isterdiGeçiksem uyumaz yolda beklerdi.Geldiğimde Allah"a şükrerdiO korkuyu bugün yaşamaktayımKabrine bıraktım belenmiş gibİDünyada ilk, tek, son ölenmiş gibiBir bıcak ki yeni bilenmiş gibiHasreti içimde yıpranmaktayım..Hayalimde durur hep kefeniyleMelekti adeta beyaz teniyle."Hoşcakal"" demedi bana eliyleÜzülüp, üzülüp kahrolmaktayımOrhan AfacanAilemizKardeşlerim, annem, babam,Dedem, ninem, biz her akşamBir çatıda toplanırız.Orda herkes sevinç duyar,Birbirini sever, sayar.Kendisini bulmaz yalnız.Dedemin yok hiç dişleri,Anlatır hep geçmişleri,Her sözünden ders alırız.Ninem evin neşesidir.Bir çok güzel masal bilir,Anlattıkça bayılırız.Babam her gün işe gider,Annem evde hizmet eder,Biz okulda çalışırız.Akşam bizi bir görmeli!Ne tatlıdır, ne neşeli,Bir sofrada toplanmamız.Ailenin temeli ev,Aileni, evini sev,Yeryüzünde kalma yalnız!..Rakım ÇALAPALAAna ÖğüdüÇiçekleri ezme yavrumÇiçekler bir yüreğe benzerÇiçek ezen, insan ezer.Sakın sen kuş vurma yavrumEn engin bir kardeşlikteUçar kuşlar gökyüzünde.Tüfekle oynama yavrumŞakacığı bile çirkinBir canlıyı öldürmenin.Gel bir çiçek ol sen yavrumKendi ülkenin rengindeŞu yeryüzü demetinde.Tahsin SARAÇAnacığımDünyada apayrı yeri olan bir sevgiAnne sevgisi.Artık ben de bir anayım.Anam seni dünden daha çok seviyorum!Çocukluğumda dua ederdim Allah'aAnam ölmesin diye.Tanrım kabul etti dualarımı,Göstermedi bana senin acını.Bu yıl da geldi 'Anneler Günü'Ne alsam sana yetmez,Senin hakkın ödenmez!Sana duygularımdan bir demet.Anneler günün kutlu olsun.Ellerinden öptüm,canım anacığım!Nuray (Kahveci) ZARALIMagnetlerPhotoshop, Microsoft Paint gibi bilgisayar programlarıyla hazırlayacağınız anneler günü hediye metinlerinin çıktılarını alıp, şehirinizdeki fotokopici veya baskı merkezlerine bu çıktısını aldığınız materyalleri küçük magnetlere işletip, buzdolabı magneti olarak hediye verebilirsiniz. Anneniz, buzdolabını her açtığında magnetleri okuyup her gün mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.- Annenize plaket verin!İnternet veya ilgili dükkanlardan oldukça ucuza plaket hazırlatabilirsiniz. Bu çeşit anneler günü hediyeleri genel olarak 30 ila 90 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak internetten sipariş vermemekte fayda var. Kargolar birkaç gün içerisinde ulaştığı için geç kalabilirsiniz.-Akıllı bileklik, akıllı saat vs de değerlendirilebilirAnneler günü hediyesi olarak akıllı bileklikleri de değerlendirebilirsiniz. Akıllı bileklikler, akıllı saatlere nazaran daha ekonomik ve daha kolay bir alternatif oluşturabilir. Anneler sağlık konusunda epey detaylı düşünürler. Sağlıklarını bir saat ile takip edebilmeleri, hoşlarına gidebilir! Bununla birlikte bu tip akıllı bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalıştığı için, çağrı alındığında bu akıllı bileklikler de kullanıcıyı uyarabiliyor. Böylece 'anneye telefon duyuramama' sorunsalı da ortadan kalkabilir.- En çok kullandığı cümleleri kupaya bastırın!Çalışan anneler için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Herhangi bir kupa satın alarak, baskı merkezlerine kupanın üzerine 'en çok kullandığı anne sözlerini' bastırabilirsiniz.Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;1) Buket Çicek2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)3) Küçük Ev Aletleri4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)Anneler Günü'nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.Amerika'da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyorAnneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.Hızlı Oje KurutucuDar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet! Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.Stres Çarkı PrizmaAnnelerimiz çoğu zaman sabır küpüdür. Hatta bu kadar stresle nasıl başa çıktıkları merak konusudur. Kimi şarkı söyler stresini bastırmak için, kimi temizlik yapar, kimi de yürüyüşe çıkar ve saatlerce temiz hava eşliğinde sakinleşmeye çalışır. İşte annelerimiz için stres topunun yeni rakibi stres çarkları. Siz yine de annenizi çok sinirlendirmemeye bakın :)Araç Direksiyon TepsisiTrafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?Elektriksiz El Isıtıcı PandufAnnelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)Kişiye Özel Klaket Fotoğraf AlbümüAnneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...Mıknatıslı Foto AskısıFotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.Ailenizin ne kadar mutlu bir tablo olduğunu gösterebilmek adına bir fotoğraf albümü de alabilirsiniz.Onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi de yüzük olabilir. Ona bütçenize göre güzel bir yüzük de hediye edebilirsiniz.Annenizin teknoloji ile arası iyi ve cep telefonu eskiyse ona bir telefon dahi hediye edebilirsiniz.Ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olarak bilinir. Ona ihtiyacı doğrultusunda çok şık bir ayakkabı bile hediye edebilirsiniz.Kitap ise kimileri için tamamen mutluluk kaynağıdır. Kitap okuyarak başka ufuklara açılmak bazıları için mükemmel bir haz kaynağıdır. Ona beğendiği tarzda bir kitap hediye ederek de çok mutlu edebilirsiniz.Çanta veya parfüm setlerini de hediye edebileceğiniz listeye ekleyebilirsiniz.Hediye vermek güzel olabilir ancak annenize verebileceğiniz en güzel hediye ona karşı gösterdiğiniz sevgi ve saygıdır.Araştırmada katılımcılarınınyüzde 23'ü annelerini yemeğe götürmeyi,yüzde 22'si mücevher,yüzde 20'si cüzdan,yüzde 13'ü saat,yüzde 11'i tablet ve akıllı telefon,yüzde 9'u kitap,yüzde 7'si çikolata,yüzde 6'sı seyahat-tatil,yüzde 5'i hediye çeki,yüzde 3'ü ise spor malzemeleri almayı tercih ediyor.Yüzde 9'u ise annelerine kendi yaptıkları hediyeyi vereceklerini belirtiyor.1)Buket çiçek: Annenize o gün alabileceğiniz sevdiği güzel bir çiçek ile onu mutlu edebilirsiniz.2)Çikolata: Günümüzde popüler olan el yapımı, özel çikolatalar ile annenize sürpriz yapabilirsiniz. Sevdiği aromaları içeren güzel kutulu bir çikolata onu şaşırtacaktır.3)Mutfak Eşyaları: Annenizin hayatını kolaylaştıracak çeşitli mutfak eşyaları içerisinden ona uygun olanı seçip alabilirsiniz4)Aksesuar: Sevgili annenize bir takı, şart veya çanta alabilir, onun beğenisini kazanabilirsiniz. Hem de bu aksesuarları her taktığında gözlerinde oluşan mutluluğu görebilirsiniz.5)Kişiye özel hediyeler: Annenize ona özel yaptırabileceğiniz hediyeler ile kendisini özel hissettirebilirsiniz. Örneğin; 'En iyi anne sensin' yazılı bir plaket vererek hayatınızın kahramanının o olduğunu gösterebilirs