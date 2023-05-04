Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 14:37

Anneler Günü ne zaman 2023, kaç gün kaldı?

Anneler Günü ne zaman 2023, kaç gün kaldı? 2023 Anneler Günü ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü'nün gelecek yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman 2023, kaç gün kaldı?
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Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2023'te hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2023 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırladığımız Anneler Günü'nün 2023 kutlama tarihi...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs'da kutlanacak.

Bu yıl anneler günü hediyesi tercihi olarak yine en çok buket çiçek, kutu çikolata ve küçük ev aletleri yer alıyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacak. Bu yıl Anneler Günü, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile aynı gün gerçekleşecek.


ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanlıların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında kongrenin onayıyla Amerika çapında genişletildi.

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