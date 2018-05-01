Anneler Günü ne zaman? 2018 Anneler günü tarihi

Ülkemizde de yıllar boyu hiç etkisini kaybetmeyen Anneler Günü Mayıs'ın 2. Pazar günü kutlanır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs'a denk geliyor. 2017 yılında ise 14 Mayıs'ta kutlandı.Çocuklar ise şimdiden annelerine ne hediye alacağını veya nasıl bir sürpriz hazırlayacağını düşünüyor. Birçok çocuk harçlık biriktirerek, birçok çocuk da kendi elleriyle yaparak annesine hediye hazırlıyor.Çocuklardan sevgisini ve ilgisini bir an olsun eksiltmeyen anneleri onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacak.1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.1)Buket çiçek: Annenize o gün alabileceğiniz sevdiği güzel bir çiçek ile onu mutlu edebilirsiniz.2)Çikolata: Günümüzde popüler olan el yapımı, özel çikolatalar ile annenize sürpriz yapabilirsiniz. Sevdiği aromaları içeren güzel kutulu bir çikolata onu şaşırtacaktır.3)Mutfak Eşyaları: Annenizin hayatını kolaylaştıracak çeşitli mutfak eşyaları içerisinden ona uygun olanı seçip alabilirsiniz4)Aksesuar: Sevgili annenize bir takı, şart veya çanta alabilir, onun beğenisini kazanabilirsiniz. Hem de bu aksesuarları her taktığında gözlerinde oluşan mutluluğu görebilirsiniz.5)Kişiye özel hediyeler: Annenize ona özel yaptırabileceğiniz hediyeler ile kendisini özel hissettirebilirsiniz. Örneğin; 'En iyi anne sensin' yazılı bir plaket vererek hayatınızın kahramanının o olduğunu gösterebilirsANNECİĞİMAk saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!Necip Fazıl KısakürekANNEMAnnelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annemGüneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.H. Latif SARIYÜCEANNELER GÜNÜ"Anneme ve bütün annelere"Nasıl hatırlamam anacığım nasılKaç geceler bana ninni söylerdiHasta olunca oydu başucumda bekleyenBiraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemenAlır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.Nasıl hatırlamam anacığım nasılUzun kış geceleri masal masaldıGüzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlarBir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlarŞimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılYıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımıAkşam biraz geciksem yollara düşerdiSokağa çıkarken 'Yavrucuğum üşütme' derdi.Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılBilirim yine kalbinde yerim anacığımSelam sana Anneler Günü İstanbul'danYeni dönmüşçesine bir akşam okuldanVefalı ellerinden öperim anacığım.Ümit Yaşar OğuzcanDokuz Ay KoynundaDokuz ay koynunda gezdirdi beniNe cefalar çekti ne etti anamAcı tatlı zahmetime katlandıUçurdu yuvadan yürüttü anamAnaların hakkı kolay ödenmezAnalara ne yakışmaz ne denmezKan uykudan gece kalkar gücenmezEmzirdi salladı uyuttu anamAnam doğurdu beni Sivas ilindeSivralan Köyünde tarla yolundaAzığı sırtında orak elindeTaşlı tarlalarda avuttu anamBen yürürdüm anam bakar gülerdiHuysuzluk edersem kalkar döverdiHemen kucaklayıp okşar severdiÇirkin huylarımı soyuttu AnamÇocuğudum anam bana ders verdiOkumamı çalışmamı öngördüMilletine bağlı ol da dur derdiVatan sevgisini giyitti anamTükenmez borcum var anama benimOnun varlığından oldu bedenimKimi köylü kızı kimisi hanımTa ezel tarihte kayıtlı anamVeysel der kopar mı analar bağıAnalar doğurmuş ağayı beyiİşte budur sözlerimin gerçeğiOkuttu öğretti büyüttü anamAşık VeyselAnneler Günü mesajları...-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor? Anneler günün kutlu olsun?-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.-Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.-Önceden sana kızdığım şeyleri bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin kücük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.-Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmesin. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.Hızlı Oje KurutucuDar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet! Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.Stres Çarkı PrizmaAnnelerimiz çoğu zaman sabır küpüdür. Hatta bu kadar stresle nasıl başa çıktıkları merak konusudur. Kimi şarkı söyler stresini bastırmak için, kimi temizlik yapar, kimi de yürüyüşe çıkar ve saatlerce temiz hava eşliğinde sakinleşmeye çalışır. İşte annelerimiz için stres topunun yeni rakibi stres çarkları. Siz yine de annenizi çok sinirlendirmemeye bakın :)Araç Direksiyon TepsisiTrafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?Elektriksiz El Isıtıcı PandufAnnelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)Kişiye Özel Klaket Fotoğraf AlbümüAnneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...Mıknatıslı Foto AskısıFotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.Ailenizin ne kadar mutlu bir tablo olduğunu gösterebilmek adına bir fotoğraf albümü de alabilirsiniz.Onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi de yüzük olabilir. Ona bütçenize göre güzel bir yüzük de hediye edebilirsiniz.Annenizin teknoloji ile arası iyi ve cep telefonu eskiyse ona bir telefon dahi hediye edebilirsiniz.Ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olarak bilinir. Ona ihtiyacı doğrultusunda çok şık bir ayakkabı bile hediye edebilirsiniz.Kitap ise kimileri için tamamen mutluluk kaynağıdır. Kitap okuyarak başka ufuklara açılmak bazıları için mükemmel bir haz kaynağıdır. Ona beğendiği tarzda bir kitap hediye ederek de çok mutlu edebilirsiniz.Çanta veya parfüm setlerini de hediye edebileceğiniz listeye ekleyebilirsiniz.Hediye vermek güzel olabilir ancak annenize verebileceğiniz en güzel hediye ona karşı gösterdiğiniz sevgi ve saygıdır.Araştırmada katılımcılarınınyüzde 23'ü annelerini yemeğe götürmeyi,yüzde 22'si mücevher,yüzde 20'si cüzdan,yüzde 13'ü saat,yüzde 11'i tablet ve akıllı telefon,yüzde 9'u kitap,yüzde 7'si çikolata,yüzde 6'sı seyahat-tatil,yüzde 5'i hediye çeki,yüzde 3'ü ise spor malzemeleri almayı tercih ediyor.Yüzde 9'u ise annelerine kendi yaptıkları hediyeyi vereceklerini belirtiyor.