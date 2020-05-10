Bu kıymetli gün, hayata adım attığımız andan itibaren ilk öğretmenlerimiz olan annelerimizin sevgi dolu yüreklerine ve sonsuz fedakarlıklarına minnettarlığımızı göstermek için de bir fırsat anlamına gelmektedir.Bizlere yön gösteren annelerimize olan bu borcumuzu ödememiz mümkün olmasa da kendilerine koşulsuz saygı ve sevgi göstererek vefa duygularımızı her fırsatta hissettirebiliriz.Sonsuz sevginin var olduğunu gösteren ve her gün kucaklanması gereken annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız.