Anneler Günü çiçekçiler açık mı?

Yapılan resmi açıklamada Anneler Günü'nde çiçekçilerin açık olacağı ifade edildi. Duyurunun ardından Pazar günü çiçekçi açık olur mu? vatandaşların merak konusuydu ve konunun doğrusu anlaşılmış oldu. Çiçekçi esnafının pazar günü Anneler günü dolayısıyla açık olacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı koronavirüs günlerinde anneler günü dolayısıyla çiçekçilerin açık olmasına izin verildi. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Anneler Günü'nde Çiçekçiler açık olacak. Çiçekçilerin açık olması vatandaşlar kadar çiçek satıcılarının da anneler gününde çiçek satacak olmalarından dolayı yüzlerini güldürdü. Kısıtlama günlerine denk gelen Anneler Gününde çiçek dağıtım izni verilmesinin çiçek satıcıları kadar çiçek üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Başkan Kış, "Normalde haftada 6 gün mezat yapıyorduk ancak mezat sayımız 1'e düştü. Üretici de çiçekçi de bu günü bekliyor. Geçen senelere göre fiyatlar yüksek değil. Normal süreçte talep fazla oluyor ama insanlar 'Çiçek alsam satar mıyım' endişesi duyuyor" diye konuştu.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlerden biri olan çiçek üreticileri, Anneler Günü ile artan talebi karşılamak için mesai yapıyor.Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde 1600 dekar alanda başta gül, karanfil, kasımpatı olmak üzere yıllık 98 milyon kesme çiçek üretiliyor. İzmir'deki gül üretiminin yüzde 86'sını karşılayan ilçede koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, Anneler Günü'ne odaklandı.Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü için çiçek seralarında hummalı çalışma gözleniyor. Ramazan ayına rağmen sabahın erken saatlerinde seralardan toplanan çiçekler, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'nda satışa sunuluyor.Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sektörlerde olduğu gibi çiçek üreticilerinin de salgından etkilendiğini söyledi. Anneler Günü dolayısıyla piyasanın canlandığını ve bu özel günün üreticilere "ilaç" gibi geldiğini aktaran Telli, şöyle konuştu:"Türkiye'nin farklı bölgelerine giden çiçeğin yüzde 50'si burada üretiliyor. Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörü 2 aydır sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kimi üreticimiz satamayınca bitkileri hayvan yemi olarak kullanmak durumunda kaldı. Ama bunu ülkece aşacağız. Çiftçimiz çalışıyor. Anneler Günü dolayısıyla birkaç gündür hareketlilik var, fiyatlarda da yükselme var. Çiftçilerimiz oruçlu olmalarına rağmen heyecanlı ve üretim yapıyorlar. Milli ekonomiye katkı sunmaya çalışıyorlar. Şu anda aşırı bir talep var ama burada çok sayıda üreticimiz var inşallah artan talebi karşılamaya gayret ediyoruz." Çiçek sektöründe KDV'nin yüksek olduğunu savunan Telli, bunun düşürülmesini talep ettiklerini dile getirdi.Karanfil üreticisi Onur İmza da koronavirüs öncesi iyi dönem geçirdiklerini ama salgın sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Anneler Günü dolayısıyla işlerinin iyiye gittiğini vurgulayan İmza, "Şu anda da aşırı talep var. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Anneler için karanfil kesiyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normalde biz ihracata yönelik çalışıyorduk ama bu kez sadece iç piyasaya gönderebiliyoruz. Türkiye'nin her yerine sipariş üzerine çalışıyoruz. Allah'a şükür yoğunluk nedeniyle memnunuz." dedi.Çiçek üreticisi 66 yaşındaki Cengiz Yakar ise doğma büyüme bu işin içinde olduğunu ve yaklaşık 35 yıldır starliçe ürettiğini söyledi. Anneler Günün dolayısıyla işlerinde bir hareketlilik olduğuna dikkati çeken Yakar, şunları kaydetti:"Yaklaşık 30 bin metrekare üzerinde starliçe üretiyorum. Bu işi çok seviyorum. Ne yazık ki virüs nedeniyle çiçek satamayacak duruma geldik. Çok mağduruz ama yetkililerin kredilerimizi erteleyeceğini düşünüyoruz. Birkaç gündür çiçekçilik piyasasının hareketlendiğini gördük. Çok mutluyuz bu kapsamda her gün çiçek kesip gönderiyoruz. Zaten biz de bu günü bunu bekliyorduk."İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgenin, çiçek sektöründe sevinçle karşılandığını söyledi.Kararın çıkmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kış, "Bu süreç bize can suyu verecek. Çünkü biz sokağa çıkma yasağı olduğu için ne yapacağımızı kara kara düşünüyorduk. Dün gelen kararname ile cumartesi ve pazar günü çiçek dağıtımı için izin verildi. Allah razı olsun. 