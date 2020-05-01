Anne with an e 4. sezon ne zaman

Cesur ve tutkulu yetim bir kız olan Anne'nin, evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun tatlı dilli bekar erkek kardeşinin yanında alışılmadık bir yuva bulması ile başlayan hikaye 3 Ocak 2020'de sona erdi. Yaratıcısının Moira Walley-Beckett olduğu dizinin başrollerinde Amybeth McNulty, Geraldine James ve R. H. Thomson yer alıyor.1.sezonunun 7 bölüm, 2.sezonunun ise 10 bölümden oluştuğu dizinin son sezonu 10 bölümden oluşuyor.Dizinin 3. sezon sonunda iptal edildiğinin öğrenilmesi, dizinin hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada büyük bir tepki toplayan bu karar, dizinin yaratıcı Moira Walley-Beckett'ın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile de doğrulandı. Walley-Beckett, paylaşımında dizinin iptali kararının doğru olduğunu ve bu hikayeyi paylaşabildiği için mutlu ve minnettar olduğunu belirtti.Netflix'in de bu kararı doğrulaması ve MoiraWalley-Beckett ile birlikte tüm dizi ekibine bu hikayeyi hayata geçirdiği ve paylaştığı için teşekkür etmesi, dizinin 3.sezonu ile Anne with an E'ye veda edeceğimizi gösteriyor.Anne'nin 16. yaş günü yaklaşırken, kendi soyu hakkında daha fazla şey öğrenmek istemesi, Anne'nin Matthew ve Mathilda ile ilişkisini de etkiliyor. 3.sezonda Anne'nin diğer karakterlerle ilişkisinin nasıl gelişeceğine ve Anne'nin kendi gerçeğiyle yüzleşmesine tanık olacağız.