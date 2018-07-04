Anne tenisçiler, Wimbledon takviminden şikayetçi!

'nda tek kadınlar kategorisinde yarışan anne tenisçiler, yoğun maç takviminden şikayetçi oldu.Başta yeni doğum yapan ünlü tenisçiler Serena Williams ve Victoria Azarenka, yoğun maç trafiği nedeniyle çocuklarından uzak kaldıklarını belirtti.Doğum nedeniyle tenise bir yıl ara veren ve geçen sene kortlara dönen Victoria Azarenka, ''Bence bu çok önemli bir konu ve tartışılması gerekiyor. Aynı zamanda çocuğuma da vakit ayırmam lazım. 15 dakika ondan uzak durunca kendimi suçlu hissediyorum. Geri koşup hemen çocuğum Leo ile vakit geçirmek istiyorum. Bu dengeyi ayarlamak benim için çok zor oluyor.'' dedi.Geçen sezon doğum nedeniyle tenise ara veren ve Wimbledon ile kortlara geri dönen Serena Williams ise ''Kızımdan ayrı kalmayı hiç sevmiyorum. Çok zor bir durum.'' şeklinde konuştu.