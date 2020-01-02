Anna Cruz'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanyol Anna Cruz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Anna Cruz'la yollar ayrıldı
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02 Ocak 2020 02:01
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, İspanyol oyuncusu Anna Cruz'la yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başı 1 senelik sözleşme imzalanan İspanyol oyun kurucunun, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Anna Cruz'un, 2020 yılına dair sözleşmesindeki bütün alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Cruz, sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da çıktığı 15 maçta 4,9 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

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