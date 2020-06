Anlat Bakalım ödül neydi, Anlat bakalım kazanan hangi takım?

Survivor 17 Haziran 2020 bölümünde Anlat Bakalım ödülü açıklandı. Eğlenceli geçen Survivor Anlat Bakalım yarışmasında kazanan takıma Dominik tatili olduğu belirtildi. Survivor Anlat Bakalım ödülü neydi sorusunun cevabı Dominik tatili olacak.Survivor 2020 yarışmacıları bu akşam çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynadılar. Yarışmacıların hem eğlenmesi hem de moral olması amacıyla düzenlenen oyunda, her yarışmacı 1 ünlü isimle eşleşti. Peki, Survivor'da Ünlülerle Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?Survivor Anlat Bakalım ödülü Dominik'te tatil! Elif'le eşleşen Haluk Levent en çok sevilen şarkılarından biri olan Elfida'yı seslendirdi.Evrim Keklik ile eşleşen Mustafa Ceceli ikili kendilerine verilen toplam 6 dakikada iyi bir performans sergileyerek 16 kelime tahmin ettiler.Keyifli geçen anların sonunda Survivor'da anlat bakalım oyununu Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz kazandı.Survivor 2020'de bu akşam ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu oynandı ve hem yarışmacılar hem de izleyenler adına oldukça neşeli anlar ekranlara yansıdı. Demet Özdemir, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Enis Arıkan, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna, Bensu Soral ve Eser Yenenler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Anlat Bakalım oyununda her ünlü 1 yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Hem eğlenceli hem de rekabetin doruklara ulaştığı mücadeleyi kazanan ikili Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz oldu.Cemal Can - Demet ÖzdemirElif - Haluk LeventNisa - Enis ArıkanEvrim - Mustafa CeceliYasin - Danilo ZannaBerkan - Bensu SoralBarış - Furkan KorkmazSercan - Eser Yenenler